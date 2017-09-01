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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ К 950-ЛЕТИЮ МИНСКА
13:58 01.09.2017
Национальный банк Беларуси выпускает с 1 сентября памятные монеты, являющиеся законным платежным средством Беларуси. Соответствующее постановление правления регулятора №354 от 25 августа 2017 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению будут выпущены серебряная монета «Мiнск. 950 гадоў» номиналом 20 рублей, тиражом 1200 штук, и медно-никелевая монета «Мiнск. 950 гадоў» номиналом 1 рубль, тиражом 2000 штук.
Кроме этого, с 15 сентября Нацбанк выпускает в обращение серебряную памятную монету, являющуюся законным платежным средством Беларуси, «Год Сабакі» серии «Кітайскі каляндар» номиналом 20 рублей, тиражом 1000 штук.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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