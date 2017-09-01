|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО
13:09 01.09.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» с 2 октября изменяет ставки по действующим договорам вкладов (депозитов) физических лиц в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка в размере 3,5% годовых устанавливается по договорам срочных банковских вкладов (депозитов) «Универсальный» с плавающей процентной ставкой, «Выгодный», «Персона», «Выдатны», привлеченным и действующим под процентные ставки в размере свыше 3,5% годовых и до 4% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.09.2017
Курсы в банках
на 01.09.2017
Конвертация в банках
на 01.09.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте