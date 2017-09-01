БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО

13:09 01.09.2017 ОАО «Банк БелВЭБ» с 2 октября изменяет ставки по действующим договорам вкладов (депозитов) физических лиц в долларах США и евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка в размере 3,5% годовых устанавливается по договорам срочных банковских вкладов (депозитов) «Универсальный» с плавающей процентной ставкой, «Выгодный», «Персона», «Выдатны», привлеченным и действующим под процентные ставки в размере свыше 3,5% годовых и до 4% годовых.