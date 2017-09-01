ОАО «Белгазпромбанк» предлагает новые виды онлайн-страхования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис банка по онлайн-оформлению договоров добровольного страхования пополнился новыми видами страхования, в том числе одним из самых популярных: добровольным страхованием от несчастных случаев на время поездки за границу. Новые страховые услуги представлены ЗАСО «Купала».

Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу (Правила №11): срок страхования: 1, 2 или 3 года; страховая сумма: 30000, 50000 и 70000 долларов/евро (в зависимости от валюты); количество дней пребывания 15, 30, 60 и 90 (в зависимости от срока и суммы); территория действия договора страхования: «все страны мира» или «все страны мира, в том числе Болгария, за исключением США, Израиля, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура».

Добровольное комплексное страхование авиапассажиров (Правила №35): срок страхования: 1, 2 или 3 года; страховая сумма: от 1000 до 5000 долларов/евро; страховой взнос: от 10 долларов/евро; территория действия договор страхования: действует на территории Беларуси, а также за ее пределами, за исключением территорий вооруженных конфликтов и военных действий.

Добровольное комплексное страхование имущества и гражданской ответственности его пользователей (Правила №34): срок страхования: 1, 2 или 3 года; страховая сумма: от 18000 до 150000 руб.; страховой взнос: от 63 руб.; страховой тариф: 0,35% от страховой суммы.

Заключение договора онлайн-страхования доступно в системе «Интернет-банк» ежедневно с 0.00 до 23.45 и не требует дополнительного обращения в страховую организацию или в Белгазпромбанк.