ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 сентября расширяет возможности кредита на рефинансирование «Удачное обновление».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь по желанию клиента возможно получение дополнительной суммы кредита, превышающей остаток основного долга по рефинансируемым кредитам, в пределах платежеспособности.

Дополнительная сумма кредита предоставляется наличными деньгами либо на действующий текущий счет клиента с использованием дебетовой платежной карты Беларусбанка.

Возможно рефинансирование кредитов ОАО «АСБ Беларусбанк» на потребительские нужды (в т.ч. овердрафтных кредитов).

Оформление кредита возможно без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 15 базовых величин (в настоящее время – 345 руб.).

Максимальный размер кредита определяется без учета платежей по рефинансируемому кредиту.

Срок пользования кредитом увеличен до 7 лет, а при рефинансировании кредитов на финансирование недвижимости – до 10 лет.

Рефинансировать задолженность можно сразу по нескольким кредитам, объединив их в один кредит с единым ежемесячным платежом для удобства погашения.