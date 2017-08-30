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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК МОСКВА-МИНСК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ТЕКУЩИМ СЧЕТАМ ФИЗЛИЦ
17:13 31.08.2017
ОАО «Банк Москва-Минск» с 1 сентября изменяет размер процентных ставок по текущим счетам физических лиц, в том числе при использовании карточки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентной ставки в размере 0,0001% годовых устанавливается по следующим счетам физлиц:
по вновь заключаемым текущим счетам во всех валютах и заключенным в период с 9 июня 2017 года по 31 августа 2017 года включительно;
по всем заключенным ранее и вновь заключаемым текущим счетам с карточкой во всех валютах;
по всем заключенным ранее и вновь заключаемым текущим счетам в белорусских рублях, предназначенных для погашения задолженности по кредитам.
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