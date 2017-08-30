ОАО «Банк Москва-Минск» с 1 сентября изменяет размер процентных ставок по текущим счетам физических лиц, в том числе при использовании карточки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентной ставки в размере 0,0001% годовых устанавливается по следующим счетам физлиц:

по вновь заключаемым текущим счетам во всех валютах и заключенным в период с 9 июня 2017 года по 31 августа 2017 года включительно;

по всем заключенным ранее и вновь заключаемым текущим счетам с карточкой во всех валютах;

по всем заключенным ранее и вновь заключаемым текущим счетам в белорусских рублях, предназначенных для погашения задолженности по кредитам.