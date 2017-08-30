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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛАРУСБАНКА СОГЛАСОВАЛ НЕСКОЛЬКО НАЗНАЧЕНИЙ
15:40 31.08.2017
На очередном заседании Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» 17 августа рассмотрены итоги работы финучреждения за январь-июль 2017 года и заслушан отчет ответственного за управление рисками в банке.
Наблюдательным советом также согласовано назначение Ирины Колодник на должность лица, ответственного за внутренний контроль.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, избран новый состав Комитета по цифровой трансформации при Наблюдательном совете банка.
Принято решение о назначении Светланы Кожекиной на должность заместителя председателя правления и избрании ее членом правления ОАО «АСБ Беларусбанк».
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