На очередном заседании Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» 17 августа рассмотрены итоги работы финучреждения за январь-июль 2017 года и заслушан отчет ответственного за управление рисками в банке.

Наблюдательным советом также согласовано назначение Ирины Колодник на должность лица, ответственного за внутренний контроль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, избран новый состав Комитета по цифровой трансформации при Наблюдательном совете банка.

Принято решение о назначении Светланы Кожекиной на должность заместителя председателя правления и избрании ее членом правления ОАО «АСБ Беларусбанк».