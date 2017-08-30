ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
14:29 31.08.2017

ОАО «Банк БелВЭБ» с 30 августа изменило условия по банковским вкладам (депозитам) физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым договорам банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д» будут действовать следующие годовые процентные ставки в размере:

в белорусских рублях (минимальная сумма 50 руб.)): на 1 мес. – 4%, 3 и 6 мес. – 11,2%, 12 мес. – 8%, 24 мес. – 10%;

в долларах/евро (мин. сумма – 50 долларов/евро): на 1 мес. – 0,6%, на 3 мес. – 0,7%, на 6 мес. – 1,5%, на 12 мес. – 2%, на 24 мес. – 2,4%, на 36 и 60 мес. – 2,5%.

По вновь заключаем договорам банковского вклада (депозита) «Выдатны-вэб» будут действовать следующие годовые процентные ставки в размере:

в белорусских рублях (минимальная сумма 50 руб.): на 1 мес. – 6%, 3 мес. – 11,1%, 6 мес. – 11,2%, 12 мес. – 10,5%, 24 и 36 мес. – 11%;

в долларах/евро (мин. сумма – 50 долларов/евро): на 1 мес. – 0,7%, на 3 мес. – 1%, на 6 мес. – 1,7%, на 12 мес. – 2,2%, на 24 и 36 мес. – 2,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2017
валюта курс
EUR 2.3108
USD 1.9335
RUB 3.2932
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3108 -0.0035
USD 1.9335 +0.0099
RUB 3.2932 +0.0089
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2940 2.3010
USD 1.9330 1.9350
RUB 3.2920 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1920
EUR/RUB 69.5000 69.9986
USD/RUB 58.5000 58.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте