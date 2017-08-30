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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
14:29 31.08.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» с 30 августа изменило условия по банковским вкладам (депозитам) физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым договорам банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д» будут действовать следующие годовые процентные ставки в размере:
в белорусских рублях (минимальная сумма 50 руб.)): на 1 мес. – 4%, 3 и 6 мес. – 11,2%, 12 мес. – 8%, 24 мес. – 10%;
в долларах/евро (мин. сумма – 50 долларов/евро): на 1 мес. – 0,6%, на 3 мес. – 0,7%, на 6 мес. – 1,5%, на 12 мес. – 2%, на 24 мес. – 2,4%, на 36 и 60 мес. – 2,5%.
По вновь заключаем договорам банковского вклада (депозита) «Выдатны-вэб» будут действовать следующие годовые процентные ставки в размере:
в белорусских рублях (минимальная сумма 50 руб.): на 1 мес. – 6%, 3 мес. – 11,1%, 6 мес. – 11,2%, 12 мес. – 10,5%, 24 и 36 мес. – 11%;
в долларах/евро (мин. сумма – 50 долларов/евро): на 1 мес. – 0,7%, на 3 мес. – 1%, на 6 мес. – 1,7%, на 12 мес. – 2,2%, на 24 и 36 мес. – 2,5%.
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