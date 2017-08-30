ОАО «Белгазпромбанк» с 1 сентября 2017 года первым на белорусском рынке предоставляет возможность оформить расчетную карточку с текущим счетом в польских злотых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, эта услуга интересна в первую очередь для любителей шопинга и студентов, которые проходят или планируют обучение в Польше.

Можно оформить на выбор классическую или премиальную расчетную карточку платежных систем Visa и MasterCard, в том числе и оформить карточку MasterCard World с возможностью получения вознаграждения в виде cash-back за совершенные безналичные операции, для еще большего количества желанных покупок.

Дополнительный бонус для всех держателей расчетной карточки в злотых: на все попытки торговцев в Польше провести операцию в валюте, отличной от злотых, и при условии отключения операций DCC (динамическая конвертация валюты), Белгазпромбанк отклонит такую операцию и не позволит увеличить сумму операции на комиссию платежных систем при совершении конверсии валют.

Пополнение карточки в злотых происходит всеми доступными клиенту способами, как и для действующей линейки платежных карточек – в том числе доступно пополнение карточки белорусскими рублями по курсу, действующему на момент совершения операции пополнения.

Динамическая конвертация валюты (Dynamic currency conversion (DCC)) – технология, посредством которой проводимая за рубежом операция с использованием платежной карты совершается в белорусских рублях (или иной валюте, отличной от местной). Например, при расчете карточкой белорусского банка на территории Польши сумма покупки будет выставлена с применением курса конверсии польского злотого в белорусский рубль, установленного банком, обслуживающим соответствующую организацию торговли и сервиса (банком-эквайером), что приведет к значительной потере для клиента на курсовых разницах.