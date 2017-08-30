|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ КАРТОЧКУ В ПОЛЬСКИХ ЗЛОТЫХ
13:50 31.08.2017
ОАО «Белгазпромбанк» с 1 сентября 2017 года первым на белорусском рынке предоставляет возможность оформить расчетную карточку с текущим счетом в польских злотых.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, эта услуга интересна в первую очередь для любителей шопинга и студентов, которые проходят или планируют обучение в Польше.
Можно оформить на выбор классическую или премиальную расчетную карточку платежных систем Visa и MasterCard, в том числе и оформить карточку MasterCard World с возможностью получения вознаграждения в виде cash-back за совершенные безналичные операции, для еще большего количества желанных покупок.
Дополнительный бонус для всех держателей расчетной карточки в злотых: на все попытки торговцев в Польше провести операцию в валюте, отличной от злотых, и при условии отключения операций DCC (динамическая конвертация валюты), Белгазпромбанк отклонит такую операцию и не позволит увеличить сумму операции на комиссию платежных систем при совершении конверсии валют.
Пополнение карточки в злотых происходит всеми доступными клиенту способами, как и для действующей линейки платежных карточек – в том числе доступно пополнение карточки белорусскими рублями по курсу, действующему на момент совершения операции пополнения.
Динамическая конвертация валюты (Dynamic currency conversion (DCC)) – технология, посредством которой проводимая за рубежом операция с использованием платежной карты совершается в белорусских рублях (или иной валюте, отличной от местной). Например, при расчете карточкой белорусского банка на территории Польши сумма покупки будет выставлена с применением курса конверсии польского злотого в белорусский рубль, установленного банком, обслуживающим соответствующую организацию торговли и сервиса (банком-эквайером), что приведет к значительной потере для клиента на курсовых разницах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
Курсы в банках
на 31.08.2017
Конвертация в банках
на 31.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте