ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОТЧИТАЛСЯ О ПОДДЕРЖКЕ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА
12:17 31.08.2017

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) активно участвует в реализации схемы поддержки белорусского экспорта посредством механизма экспортного кредитования, являясь банком – агентом в соответствии с нормами указа №466 от 29.09. 2009 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в 2017 году между правительством Беларуси и крупнейшей в России лизинговой компанией – ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» заключен договор, по условиям которого осуществлена сделка по передаче в лизинг карьерных самосвалов производства ОАО «БЕЛАЗ». Банком-агентом по сделке выступил ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

«Механизм экспортного кредитования создает конкурентные условия реализации продукции белорусских предприятий на рынке Российской Федерации, позволяет получить экономический эффект в виде наращивания экспортных поставок, своевременного поступления валютной выручки на счета предприятий и загрузки производственных мощностей», - отметила начальник группы «Машиностроение, металлообработка» Отдела по работе с крупными клиентами ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Ирина Дуброва.

В мае 2013 года в рамках действия данного указа между правительством Беларуси и Банком ВТБ (ПАО) заключен договор об условиях выдачи кредитов для приобретения в России товаров, произведенных в Беларуси. За 4 года Банком ВТБ (ПАО) предоставлено финансирование субъектам хозяйствования России для покупки техники белорусского производства в объеме 238 млн российских рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2017
валюта курс
EUR 2.3108
USD 1.9335
RUB 3.2932
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.3108 -0.0035
USD 1.9335 +0.0099
RUB 3.2932 +0.0089
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2940 2.3010
USD 1.9330 1.9350
RUB 3.2920 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 31.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1920
EUR/RUB 69.5000 69.9986
USD/RUB 58.5000 58.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте