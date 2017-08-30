ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) активно участвует в реализации схемы поддержки белорусского экспорта посредством механизма экспортного кредитования, являясь банком – агентом в соответствии с нормами указа №466 от 29.09. 2009 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в 2017 году между правительством Беларуси и крупнейшей в России лизинговой компанией – ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» заключен договор, по условиям которого осуществлена сделка по передаче в лизинг карьерных самосвалов производства ОАО «БЕЛАЗ». Банком-агентом по сделке выступил ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

«Механизм экспортного кредитования создает конкурентные условия реализации продукции белорусских предприятий на рынке Российской Федерации, позволяет получить экономический эффект в виде наращивания экспортных поставок, своевременного поступления валютной выручки на счета предприятий и загрузки производственных мощностей», - отметила начальник группы «Машиностроение, металлообработка» Отдела по работе с крупными клиентами ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Ирина Дуброва.

В мае 2013 года в рамках действия данного указа между правительством Беларуси и Банком ВТБ (ПАО) заключен договор об условиях выдачи кредитов для приобретения в России товаров, произведенных в Беларуси. За 4 года Банком ВТБ (ПАО) предоставлено финансирование субъектам хозяйствования России для покупки техники белорусского производства в объеме 238 млн российских рублей.