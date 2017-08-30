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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПЛАТЕЖНЫЕ СЕРВИСЫ SAMSUNG PAY, APPLE PAY И ANDROID PAY В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ - НАЦБАНК
11:13 31.08.2017

Национальный банк Беларуси инициирует ряд системных мер, направленных на ускорение цифровой трансформации банковского обслуживания и платежной системы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, реализация инноваций на банковском рынке позволит стимулировать восприимчивость национальной экономики к глобальным процессам цифровизации и задействовать неиспользуемый потенциал экономического роста.

«Переход от традиционной экономики к цифровой стал общемировым трендом. В Беларуси на данном этапе речь идет о проведении цифровой трансформации финансовой сферы, системном и поступательном внедрении новых финансовых технологий. Инновационные решения позволят обеспечить повышение эффективности работы финансового сектора в частности и экономики в целом. Поэтому внедрение и развитие инновационных банковских продуктов должно найти отражение в стратегиях всех банков на предстоящий год», – отметил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

Инициируя эффективную и безопасную цифровизацию финансовой сферы, Национальный банк в партнерстве с правительством и участниками рынка работает над созданием законодательных, экономических и институциональных условий для внедрения и развития инноваций.

Ключевые изменения регуляторной среды, которые обеспечат внедрение технологических новаций на рынке платежей, предусмотрены в концепции закона «О платежных услугах в Республике Беларусь» и проектом изменений в Банковский кодекс.

Для создания экономических условий, стимулирующих инновации на финансовом рынке, Национальный банк подготовил ряд инициатив по развитию механизмов и систем расчетов.

Развитию эффективной бизнес-среды и ускорению оборачиваемости денежных средств будут способствовать инициативы Национального банка по созданию инновационных систем расчетов. Рассматривается возможность создания системы мгновенных платежей, обеспечивающей зачисление денежных средств получателю online в режиме «24/7». Устранить устаревший механизм ведения в банках картотеки не оплаченных в срок расчетных документов позволит создание автоматизированной информационной системы, которая в режиме online обеспечит взаимодействие между ее участниками по исполнению обязательств плательщиков.

Одним из ключевых направлений развития цифрового финансового рынка является внедрение банками инновационных программно-технических решений в финансовой сфере на базе открытых интерфейсов (Application Programming Interface, API) программирования приложений.

Формированию институциональной среды также будет способствовать развитие ряда проектов, которые были внедрены ранее. В частности, завершается подготовительный этап внедрения Межбанковской системы идентификации (МСИ), создающей единое банковское и финансовое пространство на рынке розничных банковских услуг. В МСИ уже загружено более 6 млн записей о клиентах банков, из них более 4 млн могут произвести самостоятельную регистрацию в МСИ с использованием мобильных телефонов. Национальный банк рассчитывает на активизацию работы банков по подключению к системе.

В стране развиваются бесконтактные технологии и платежные сервисы, основанные на современных инновационных решениях. Национальный банк заинтересован в работе международных платежных систем по скорейшему внедрению и широкому применению на белорусском рынке мобильных платежных сервисов, основанных на технологии токенизации. В ближайшее время планируется запуск платежных сервисов Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay, которые позволяют осуществлять платежи с использованием мобильных устройств.

Широкие возможности для банков открывает созданная Национальным банком информационная система с использованием технологии Blockchain. В практической работе банки смогут использовать Blockchain для передачи информации о выданных банковских гарантиях и при работе на рынке ценных бумаг.

Учитывая рост интереса граждан и субъектов хозяйствования Беларуси к криптовалютам, Национальный банк проводит изучение и активный мониторинг соответствующего опыта мировых финансовых институтов, регуляторов и технологических компаний.
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