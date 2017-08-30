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ФРАНСАБАНК ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТ К ШКОЛЬНОМУ СЕЗОНУ В РАМКАХ АКЦИИ «А КАНИКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ»

10:00 31.08.2017 «Франсабанк» ОАО в рамках акции «А каникулы продолжаются» предлагает кредит к школьному сезону с отсрочкой платежа на 3 месяца. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по кредиту – 13% годовых. Срок кредитования – 13 месяцев. Сумма кредита – до 5000 рублей. Согласно условиям акции, потребительский кредит наличными денежными средствами может получить заявитель, имеющий ребенка в возрасте до 18 лет.