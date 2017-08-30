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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК С 1 СЕНТЯБРЯ ПРОДЛЕВАЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ С ФИЗЛИЦАМИ В МИНСКЕ
17:30 30.08.2017
ЗАО «РРБ-Банк» продлевает режим работы с физическими лицами в Минске до 20.00.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 сентября головной офис (ул. Краснозвёздная, 18) и ЦБУ №9 (пр-т. Независимости, 58, ТЦ «Московско-Венский») будут обслуживать физлиц с 9.00 до 20.00 по будням.
Время работы колл-центра РРБ-Банка с 1 сентября также увеличивается на 1 час. С 9.00 до 20.00 по будням операторы колл-центра будут консультировать клиентов по телефонам: 226 – с мобильных, +375 17 306-02-02.
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