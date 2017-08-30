ЗАО «РРБ-Банк» продлевает режим работы с физическими лицами в Минске до 20.00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 сентября головной офис (ул. Краснозвёздная, 18) и ЦБУ №9 (пр-т. Независимости, 58, ТЦ «Московско-Венский») будут обслуживать физлиц с 9.00 до 20.00 по будням.

Время работы колл-центра РРБ-Банка с 1 сентября также увеличивается на 1 час. С 9.00 до 20.00 по будням операторы колл-центра будут консультировать клиентов по телефонам: 226 – с мобильных, +375 17 306-02-02.