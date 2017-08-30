ОАО «БПС-Сбербанк» запустило с 30 августа совместную кредитную программу финансирования автотранспортных средств с автосалоном «Минск-Лада» в рамках условий кредитного продукта «Главная дорога со Сбербанком».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при оформлении кредита на 12 месяцев процентная ставка составит 0,01% годовых. Можно оформить до 50% стоимости автомобиля.

При оформлении на 7 лет сумма кредита может составить до 100% стоимости авто. Процентная ставка при этом составит 5,99% годовых.

Программа доступна с 1 сентября 2017 года.