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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ СОВМЕСТНУЮ КРЕДИТНУЮ ПРОГРАММУ С АВТОСАЛОНОМ «МИНСК-ЛАДА»
16:55 30.08.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» запустило с 30 августа совместную кредитную программу финансирования автотранспортных средств с автосалоном «Минск-Лада» в рамках условий кредитного продукта «Главная дорога со Сбербанком».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при оформлении кредита на 12 месяцев процентная ставка составит 0,01% годовых. Можно оформить до 50% стоимости автомобиля.
При оформлении на 7 лет сумма кредита может составить до 100% стоимости авто. Процентная ставка при этом составит 5,99% годовых.
Программа доступна с 1 сентября 2017 года.
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