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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


УТРОМ 4 СЕНТЯБРЯ БЕЛАГРОПРОМБАНК БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
15:56 30.08.2017

ОАО «Белагропромбанк» 4 сентября с 0.10 до 7.00 будет проводить технические работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет временно отсутствовать возможность:

получения выписки по счетам по учету кредитной задолженности, открытым в Операционном управлении и Региональной дирекции по Минску, Минской области, в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, мобильный интернет-банкинг);

погашения кредитной задолженности (в том числе через систему ЕРИП) по счетам, открытым в Операционном управлении и Региональной дирекции по Минску, Минской области, в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, СМС-банкинг, ТВ-банкинг, мобильный банкинг, мобильный интернет-банкинг) и в устройствах самообслуживания (банкоматах, инфокиосках);

отражения остатков, получения выписки по вкладным (депозитным) счетам, открытым в Операционном управлении и Региональной дирекции по Минску, Минской области, в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, мобильный интернет-банкинг);

пополнения вкладных счетов, открытых в Операционном управлении и Региональной дирекции по Минску, Минской области, в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, ТВ-банкинг, мобильный банкинг, мобильный интернет-банкинг) и в устройствах самообслуживания (банкоматах, инфокиосках);

открытия оnline депозита в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, мобильный интернет-банкинг).
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