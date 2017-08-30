ОАО «Белагропромбанк» 4 сентября с 0.10 до 7.00 будет проводить технические работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет временно отсутствовать возможность:

получения выписки по счетам по учету кредитной задолженности, открытым в Операционном управлении и Региональной дирекции по Минску, Минской области, в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, мобильный интернет-банкинг);

погашения кредитной задолженности (в том числе через систему ЕРИП) по счетам, открытым в Операционном управлении и Региональной дирекции по Минску, Минской области, в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, СМС-банкинг, ТВ-банкинг, мобильный банкинг, мобильный интернет-банкинг) и в устройствах самообслуживания (банкоматах, инфокиосках);

отражения остатков, получения выписки по вкладным (депозитным) счетам, открытым в Операционном управлении и Региональной дирекции по Минску, Минской области, в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, мобильный интернет-банкинг);

пополнения вкладных счетов, открытых в Операционном управлении и Региональной дирекции по Минску, Минской области, в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, ТВ-банкинг, мобильный банкинг, мобильный интернет-банкинг) и в устройствах самообслуживания (банкоматах, инфокиосках);

открытия оnline депозита в системах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, мобильный интернет-банкинг).