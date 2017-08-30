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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГУ СМС-ОПОВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
13:42 30.08.2017
ОАО «СтатусБанк» предлагает новую услугу «СМС-оповещение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь можно оперативно отслеживать поступления денежных средств на текущие (расчетные) счета, а также актуальный остаток.
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