БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НА САЙТЕ БПС-СБЕРБАНКА ДОСТУПНЫ ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬШУ

12:23 30.08.2017 На официальном сайте ОАО «БПС-Сбербанк» с 24 августа доступны онлайн-переводы денежных средств с карт MasterCard любого банка Беларуси на карты MasterCard любого банка Польши. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, онлайн-переводы в рамках сервиса «Переведи мне» доступны также в системе «Сбербанк Онлайн».