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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НА САЙТЕ БПС-СБЕРБАНКА ДОСТУПНЫ ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЫ В ПОЛЬШУ
12:23 30.08.2017
На официальном сайте ОАО «БПС-Сбербанк» с 24 августа доступны онлайн-переводы денежных средств с карт MasterCard любого банка Беларуси на карты MasterCard любого банка Польши.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, онлайн-переводы в рамках сервиса «Переведи мне» доступны также в системе «Сбербанк Онлайн».
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