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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
10:52 30.08.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 30 августа по вновь заключаемым и продлеваемым договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с плавающей процентной ставкой устанавливаются следующие годовые процентные ставки:
на 1 мес. – 0,55%, на 3 мес. – 0,7%, на 6 мес. – 1%, на 12, 18, 24 и 36 мес. – 1,5% (минимальная сумма 100 долларов/евро).
По вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой будут действовать следующие годовые процентные ставки:
на 1 мес. – 0,5%, на 3 мес. – 0,6%, на 6 мес. – 1,4%, на 12 мес. – 1,9%, на 24 мес. – 2,4% (минимальная сумма 100 долларов/евро).
По вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Выдатны» будут действовать следующие годовые процентные ставки:
на 1 мес. – 0,5%, на 3 мес. – 0,8%, на 6 мес. – 1,5%, на 12 мес. – 2%, на 24 и 36 мес. – 2,5% (минимальная сумма 100 долларов/евро).
По вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Престижный» будут действовать следующие годовые процентные ставки:
на 12 мес. – 2%, на 24 мес. – 2.4% (минимальная сумма 1000 долларов/евро).
Открыть вклад можно в любом отделении Банка БелВЭБ.
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