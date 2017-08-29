ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 30 августа по вновь заключаемым и продлеваемым договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с плавающей процентной ставкой устанавливаются следующие годовые процентные ставки:

на 1 мес. – 0,55%, на 3 мес. – 0,7%, на 6 мес. – 1%, на 12, 18, 24 и 36 мес. – 1,5% (минимальная сумма 100 долларов/евро).

По вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой будут действовать следующие годовые процентные ставки:

на 1 мес. – 0,5%, на 3 мес. – 0,6%, на 6 мес. – 1,4%, на 12 мес. – 1,9%, на 24 мес. – 2,4% (минимальная сумма 100 долларов/евро).

По вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Выдатны» будут действовать следующие годовые процентные ставки:

на 1 мес. – 0,5%, на 3 мес. – 0,8%, на 6 мес. – 1,5%, на 12 мес. – 2%, на 24 и 36 мес. – 2,5% (минимальная сумма 100 долларов/евро).

По вновь заключаемым договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Престижный» будут действовать следующие годовые процентные ставки:

на 12 мес. – 2%, на 24 мес. – 2.4% (минимальная сумма 1000 долларов/евро).

Открыть вклад можно в любом отделении Банка БелВЭБ.