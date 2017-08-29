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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРОВЕДЕТ АКЦИЮ СРЕДИ ЗАКЛЮЧИВШИХ С БАНКОМ ДОГОВОР ЭКВАЙРИНГА ИП
17:50 29.08.2017

ОАО «Белагропромбанк» с 31 августа по 10 декабря повторно проведет акцию среди индивидуальных предпринимателей, заключивших с банком договор эквайринга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, участник акции получает тариф в рамках договора эквайринга в размере 0,01% по всем безналичным операциям, совершенным на всем установленном в рамках одного договора эквайринга оборудовании в течение смен, закрытых на данном оборудовании в период с 00:00:01 10.11.2017 по 23:59:59 10.12.2017.

Для участия в акции необходимо выполнение условий: совокупный безналичный оборот в период с 31.08.2017 по 30.10.2017 должен составить не менее чем 4000 рублей в расчете на 1 терминал; прирост безналичного оборота в период с 31.08.2017 по 30.10.2017 не менее чем на 25%.

Акция не распространяется на интернет-магазины.
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