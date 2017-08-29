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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В ГРОДНЕНСКОМ ЦБУ БНБ-БАНКА МОЖНО ОБМЕНЯТЬ ПОЛЬСКИЕ ЗЛОТЫЕ И ФУНТЫ СТЕРЛИНГОВ
17:11 29.08.2017

В Центре банковских услуг №18 ОАО «БНБ-Банк» (Гродно, ул. Социалистическая, 44) можно осуществить валютно-обменные операции с двумя новыми валютами: польскими злотыми и фунтами стерлингов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, информация о курсах покупки и продажи новых валют размещена на сайте БНБ-Банка.
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