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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ПЛАТ ЗА ОПЕРАЦИИ
16:31 29.08.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) вносит изменения в подпункт 8.1.7.7 пункта 8.1.7 раздел 8 «Услуги по операциям с физическими лицами» Сборника плат (вознаграждений, комиссионных вознаграждений) за операции, осуществляемые ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), вступившие в силу с 29.08.2017.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, тариф за зачисление на счет денежных средств со счета, открытого в иных банках составит: в белорусских рублях – не установлен, в долларах и евро – 0,5% от суммы (минимальная сумма – 15, максимум – 200), в российских рублях – 0,5% от суммы (минимум – 900, максимум – 12000).
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