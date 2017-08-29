БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В РАБОТЕ КАНАЛОВ ДБО БАНКА МОСКВА-МИНСК УТРОМ 30 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ СБОИ

15:57 29.08.2017 В работе каналов дистанционного банковского обслуживания ОАО «Банк Москва-Минск» 30 августа с 0.00 до 9.00 возможны перерывы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технологических работ.