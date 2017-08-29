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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В РАБОТЕ КАНАЛОВ ДБО БАНКА МОСКВА-МИНСК УТРОМ 30 АВГУСТА ВОЗМОЖНЫ СБОИ
15:57 29.08.2017
В работе каналов дистанционного банковского обслуживания ОАО «Банк Москва-Минск» 30 августа с 0.00 до 9.00 возможны перерывы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технологических работ.
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