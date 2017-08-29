ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 29 августа предлагает разместить средства в белорусских рублях на новый вклад для физических лиц «Асабiстая скарбонка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вклад является безотзывным, оформляется в белорусских рублях, срок размещения – 18 месяцев. Размер процентной ставки первые 12 месяцев будет фиксированным и составит 12,5% годовых, начиная с 13 месяца ставка может меняться. Процентный доход от средств, размещенных в течение первых шести месяцев действия депозита «Асабiстая скарбонка», не облагается налогом.

«Новый вклад отличают высокая доходность, фиксированный тип процентной ставки, минимальный первоначальный взнос и возможность осуществления дополнительных взносов во вклад со счетов вкладчика, открытых в иных банках страны, без взимания комиссии за зачисление. Также обращаем внимание на то, что с 13 сентября снижаются ставка рефинансирования и ставка по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков. Поэтому мы предлагаем всем нашим клиентам воспользоваться практичным решением: разместить средства в белорусских рублях на вкладе с высокой доходностью и пополнять его без комиссии», - отметила начальник управления развития розничного бизнеса банка ВТБ Ольга Атапович.

Открыть вклад «Асабiстая скарбонка» можно в любом офисе банка ВТБ.