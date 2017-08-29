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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В КЭШИНАХ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) МОЖНО ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ И ПОГАСИТЬ КРЕДИТ
13:38 29.08.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) предложило клиентам возможность пополнять счета и погашать кредиты в платежно-справочных терминалах самообслуживания (кэшинах) наличными деньгами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, чтобы пополнить счет или погасить кредит, клиенту достаточно в любое удобное время воспользоваться кэшином в зоне самообслуживания 24×7 в отделениях банка. При этом понадобится ввести только номер лицевого счета – своего или другого клиента банка.
Пополнить счет или погасить кредит таким образом можно и в отсутствие у клиента платежной карты банка – без необходимости ждать в очереди в кассу отделения.
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