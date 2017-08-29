ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) предложило клиентам возможность пополнять счета и погашать кредиты в платежно-справочных терминалах самообслуживания (кэшинах) наличными деньгами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, чтобы пополнить счет или погасить кредит, клиенту достаточно в любое удобное время воспользоваться кэшином в зоне самообслуживания 24×7 в отделениях банка. При этом понадобится ввести только номер лицевого счета – своего или другого клиента банка.

Пополнить счет или погасить кредит таким образом можно и в отсутствие у клиента платежной карты банка – без необходимости ждать в очереди в кассу отделения.