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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО
12:41 29.08.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» с 2 октября изменяет ставки по действующим договорам вкладов (депозитов) физических лиц в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка в размере 4% годовых устанавливается по следующим договорам срочных банковских вкладов (депозитов):
«Универсальный» с плавающей процентной ставкой со сроком размещения 36 месяцев, привлеченных и действующих под процентную ставку в размере 4,5% годовых;
«Выгодный» со сроком размещения 36 и 60 месяцев, привлеченных и действующих под процентную ставку в размере 4,5% годовых.
Процентная ставка в размере 3,5% годовых устанавливается по следующим договорам срочных банковских вкладов (депозитов):
«Универсальный» с плавающей процентной ставкой со сроками размещения 18, 24 и 36 месяцев, привлеченным и действующим под процентную ставку в размере 4% годовых;
«Выгодный» со сроками размещения 36 и 60 месяцев, привлеченным и действующим под процентную ставку в размере 4% годовых;
«Калядны» со сроком размещения 24 месяца, привлеченным и действующим под процентную ставку в размере 4% годовых;
«Персона» со сроком размещения 24 месяца, привлеченным и действующим под процентную ставку в размере 4% годовых;
«Выдатны» со сроками размещения 12, 24 и 36 месяцев, привлеченным и действующим под процентную ставку в размере 4% годовых.
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