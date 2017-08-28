ОАО «Банк БелВЭБ» с 2 октября изменяет ставки по действующим договорам вкладов (депозитов) физических лиц в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка в размере 4% годовых устанавливается по следующим договорам срочных банковских вкладов (депозитов):

«Универсальный» с плавающей процентной ставкой со сроком размещения 36 месяцев, привлеченных и действующих под процентную ставку в размере 4,5% годовых;

«Выгодный» со сроком размещения 36 и 60 месяцев, привлеченных и действующих под процентную ставку в размере 4,5% годовых.

Процентная ставка в размере 3,5% годовых устанавливается по следующим договорам срочных банковских вкладов (депозитов):

«Универсальный» с плавающей процентной ставкой со сроками размещения 18, 24 и 36 месяцев, привлеченным и действующим под процентную ставку в размере 4% годовых;

«Выгодный» со сроками размещения 36 и 60 месяцев, привлеченным и действующим под процентную ставку в размере 4% годовых;

«Калядны» со сроком размещения 24 месяца, привлеченным и действующим под процентную ставку в размере 4% годовых;

«Персона» со сроком размещения 24 месяца, привлеченным и действующим под процентную ставку в размере 4% годовых;

«Выдатны» со сроками размещения 12, 24 и 36 месяцев, привлеченным и действующим под процентную ставку в размере 4% годовых.