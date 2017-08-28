БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПО КАРТОЧКАМ БЕЛАГРОПРОМБАНКА В БАНКОМАТАХ ПРИОРБАНКА С 1 ОКТЯБРЯ ВВОДИТСЯ КОМИССИЯ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ

10:49 29.08.2017 По карточкам ОАО «Белагропромбанк» в банкоматах «Приорбанк» ОАО с 1 октября по операциям снятия наличных будет взиматься комиссионное вознаграждение. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, до указанного срока в рамках партнерского соглашения снятие наличных по карточкам банка в банкоматах Приорбанка осуществляется без комиссии.