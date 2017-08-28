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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
09:36 29.08.2017
ЗАО «Банк «Решение» с 29 сентября изменяет процентные ставки по действующим вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладам составят:
«Online-решение» на 6 месяцев – 10,5% по договорам, заключенным с 14.03.2017 до 14.06.2017;
«Online-решение» на 12 месяцев – 11,5% по договорам, заключенным с 23.05.2017 до 19.07.2017;
«Online-решение» на 18 месяцев – 11,7% по договорам, заключенным с 23.05.2017 до 13.09.2017;
«Формула успеха» на 7 мес. – 10,5% по договорам, заключенным с 10.11.2016 до 17.05.2017;
«Формула успеха» на 1 год – 11,5% по договорам, заключенным с 09.06.2016 до 29.08.2017.
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