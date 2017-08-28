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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР УТРОМ 5 СЕНТЯБРЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
15:55 28.08.2017
ОАО «Банковский процессинговый центр» 5 сентября с 7.30 до 8.30 будет проводить технологические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Цептер Банк», в это время возможны краткосрочные перерывы в проведении операций в сети интернет по технологии 3D Secure.
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