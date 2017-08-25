Председатель правления ОАО «БПС-Сбербанк» Сергей Инюшин и председатель Совета директоров China Union Pay (CUP) Гэ Хуаюн, а также руководители крупнейших китайских банков (ICBC, Agriculture Bank of China, CITIC Bank, China Bank of Communication) рассмотрели широкий спектр вопросов и достигли важных договоренностей по дальнейшему взаимодействию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, во время встречи стороны обсудили перспективы трансграничного сотрудничества, а также обозначили значимость реализации совместных проектов. В частности, скоординированы планы по внедрению эквайринга и эмиссии карточных продуктов CUP в Беларуси, рассмотрен вопрос увеличения объемов взаиморасчетов с Китаем, направленный на развитие торговых взаимоотношений представителей бизнес-сообществ двух государств.

По итогам встречи С. Инюшин отметил, что «партнерство с китайскими компаниями нацелено на стимулирование экономики Беларуси и формирование новых возможностей для клиентов банка».