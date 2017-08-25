|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК СКООРДИНИРОВАЛ ПЛАНЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭКВАЙРИНГА И ЭМИССИИ КАРТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ CHINA UNIONPAY В БЕЛАРУСИ
11:33 28.08.2017
Председатель правления ОАО «БПС-Сбербанк» Сергей Инюшин и председатель Совета директоров China Union Pay (CUP) Гэ Хуаюн, а также руководители крупнейших китайских банков (ICBC, Agriculture Bank of China, CITIC Bank, China Bank of Communication) рассмотрели широкий спектр вопросов и достигли важных договоренностей по дальнейшему взаимодействию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, во время встречи стороны обсудили перспективы трансграничного сотрудничества, а также обозначили значимость реализации совместных проектов. В частности, скоординированы планы по внедрению эквайринга и эмиссии карточных продуктов CUP в Беларуси, рассмотрен вопрос увеличения объемов взаиморасчетов с Китаем, направленный на развитие торговых взаимоотношений представителей бизнес-сообществ двух государств.
По итогам встречи С. Инюшин отметил, что «партнерство с китайскими компаниями нацелено на стимулирование экономики Беларуси и формирование новых возможностей для клиентов банка».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2017
Курсы в банках
на 28.08.2017
Конвертация в банках
на 28.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте