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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ЭКВАЙРИНГУ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ UNIONPAY НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
09:51 28.08.2017

ОАО «АСБ Беларусбанк» подписало меморандум о взаимопонимании с китайской компанией UnionPay International.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, целью меморандума является установление отношений по обеспечению обслуживания держателей карточек платежной системы UnionPay в сети банкоматов банка, организаций торговли и сервиса, сотрудничающих с банком в рамках договоров по эквайрингу.

«Мы придаем важное значение этой встрече и связываем ее с большими бизнес-перспективами. Беларусбанк активно наращивает сотрудничество с финансовыми институтами КНР в различных сферах бизнеса. И наша встреча тому подтверждение. Очевидна наша заинтересованность в сотрудничестве по эквайрингу банковских платежных карт UnionPay на территории Беларуси», - отметил председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич.

На сегодня Беларусбанк имеет корреспондентские отношения с 51 банком Китая. Для осуществления расчетов в китайских юанях открыты прямые корреспондентские счета в банках Китая. Налажена работа по финансированию белорусско-китайских инвестиционных проектов, реализуемых в сферах промышленности, энергетики, транспорта, малого и среднего бизнеса и иных сферах. Банк активно работает с Китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень». Проводится совместная работа по созданию Китайско-белорусского инвестиционного фонда.

«Партнеры Беларусбанка – это более 120 банков из 35 стран мира. Установление новых контактов, расширение географии интересов банковского сообщества, определение новых точек роста бизнеса, внедрение эффективных схем взаимодействия – это неотъемлемая составная часть стратегии развития нашего банка. Банк также готов продолжить диалог с финансовым сообществом Китая по вопросам взаимодействия во всех сферах банковских услуг. Плодотворное сотрудничество между нами будет способствовать дальнейшему углублению отношений между Беларусью и Китаем», - добавил В. Ананич.

Китайская сторона подтвердила готовность к дальнейшему расширению деловых контактов.
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