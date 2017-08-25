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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК МОСКВА-МИНСК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:51 25.08.2017

ОАО «Банк Москва-Минск» с 7 сентября изменяет тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, тарифы изменятся в части взимания плат за следующие услуги в 1-ом разделе 3-го пункта:

предоставление справки, подтверждающей внесение либо выдачу наличных денежных средств в(из) кассу(ы) банка по письменному заявлению клиента – 5 руб.;

предоставление справки, подтверждающей внесение наличных денежных средств, совершение платежа с использованием услуги MMBANK-Online, с использованием электронных денег для последующего зачисления (банковского перевода без открытия счета) в пользу бенефициаров – третьих лиц по заявлению клиента – 5 руб. за 1 платеж;

предоставление справки в письменной форме по счету/счетам клиента – 8 руб. за 1 справку;

предоставление копии договора счета клиента – 8 руб. за 1 договор (в том числе НДС 20%);

предоставление заявителю – физическому лицу копии кредитного договора, договора поручительства, иных договоров, связанных с кредитованием физических лиц (плата не взимается при предоставлении копии кредитного договора лицу, добровольно принявшему на себя обязательства по оплате задолженности по кредитному договору, при заключении с ним соответствующего соглашения) – 8 руб. за 1 договор (в том числе НДС 20%);

удостоверение завещательного распоряжения по счету клиента (плата не взимается с пенсионеров и инвалидов при предъявлении соответствующего удостоверения) – 5 руб. за 1 завещательное распоряжение;

оформление доверенности по счету клиента (плата не взимается с пенсионеров и инвалидов при предъявлении соответствующего удостоверения) – 5 руб. за 1 доверенность.
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