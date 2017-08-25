ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ INSYNC
16:47 25.08.2017

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 24 августа изменило процентные ставки по вновь заключаемым и пролонгируемым вкладам INSYNC и INSYNC USD.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладу INSYNC в белорусских рублях устанавливаются на уровне 6,5% годовых. Онлайн-вклад INSYNC: высокая фиксированная ставка; срок размещения 1 месяц с возможностью досрочного отзыва; открытие и пополнение вклада с любого счета или карточки непосредственно в приложении INSYNC.BY; управление своим вкладом с помощью смартфона.

Средства на безотзывной вклад для частных лиц в долларах США «Вклад INSYNC USD» можно разместить через мобильный банк сроком на 3 месяца под 0,5% или на 13 месяцев под 1,75% годовых с ежемесячной капитализацией процентов.

Стать клиентом и воспользоваться всеми преимуществами вклада можно дистанционно, скачав приложение INSYNC.BY и заказав бесплатную дебетовую карту Mastercard World «А-курс» с доставкой на дом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2017
валюта курс
EUR 2.2789
USD 1.9333
RUB 3.2702
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2789 -0.0009
USD 1.9333 -0.0002
RUB 3.2702 +0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2770 2.2820
USD 1.9310 1.9350
RUB 3.2620 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1830
EUR/RUB 69.6000 70.0000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте