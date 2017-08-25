ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 24 августа изменило процентные ставки по вновь заключаемым и пролонгируемым вкладам INSYNC и INSYNC USD.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладу INSYNC в белорусских рублях устанавливаются на уровне 6,5% годовых. Онлайн-вклад INSYNC: высокая фиксированная ставка; срок размещения 1 месяц с возможностью досрочного отзыва; открытие и пополнение вклада с любого счета или карточки непосредственно в приложении INSYNC.BY; управление своим вкладом с помощью смартфона.

Средства на безотзывной вклад для частных лиц в долларах США «Вклад INSYNC USD» можно разместить через мобильный банк сроком на 3 месяца под 0,5% или на 13 месяцев под 1,75% годовых с ежемесячной капитализацией процентов.

Стать клиентом и воспользоваться всеми преимуществами вклада можно дистанционно, скачав приложение INSYNC.BY и заказав бесплатную дебетовую карту Mastercard World «А-курс» с доставкой на дом.