ЗАО «Идея Банк» до 31 августа предлагает специальные условия по зарплатным проектам.

Как сообщил ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при подключении в рамках зарплатных проектов «Эконом» и «Стандарт» до 31 августа 2017 г. перевод денежных средств с комиссией составит 0,01%.

Обслуживание бизнеса в Идея Банке: функциональный Интернет-банк; бесплатный Интернет-банк/Мобильное приложение для физических лиц с возможностью открытия online-депозита; овердрафт к зарплатным платежным картам без справки о доходах; снятие наличных денежных средств в сети СБС – бесплатно; изготовление зарплатных платежных карт от 3 до 5 рабочих дней.