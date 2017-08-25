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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ДО 31 АВГУСТА ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО ЗАРПЛАТНЫМ ПРОЕКТАМ
15:52 25.08.2017
ЗАО «Идея Банк» до 31 августа предлагает специальные условия по зарплатным проектам.
Как сообщил ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при подключении в рамках зарплатных проектов «Эконом» и «Стандарт» до 31 августа 2017 г. перевод денежных средств с комиссией составит 0,01%.
Обслуживание бизнеса в Идея Банке: функциональный Интернет-банк; бесплатный Интернет-банк/Мобильное приложение для физических лиц с возможностью открытия online-депозита; овердрафт к зарплатным платежным картам без справки о доходах; снятие наличных денежных средств в сети СБС – бесплатно; изготовление зарплатных платежных карт от 3 до 5 рабочих дней.
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