|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ»
13:20 25.08.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) предлагает частным клиентам воспользоваться обслуживанием по пакету услуг «Персональный».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для каждого клиента, оформившего пакетное решение, предусмотрена возможность индивидуального обслуживания персональным менеджером в одном из флагманских отделений банка в Минске: «Площадь Победы», «На Мясникова», «Севастопольский парк», «Парк Челюскинцев».
В рамках пакета клиенты смогут бесплатно получить сразу три премиальных карточки Альфа-Банка – Visa Infinite, Visa Gold и Mastercard Gold. Снимать с них наличные можно без комиссии в банкоматах в любой точке мира. Бесплатная доставка карточек осуществляется курьером на дом в удобное для клиента время.
В пакет услуг также входит подключение к карточкам востребованной услуги «Альфа-Чек» – оперативных уведомлений о расходах или поступлениях средств на карточку через SMS, электронную почту или социальные сети.
Помимо платежных карточек пользователи пакета услуг «Персональный» получают карту Priority Pass, которая открывает клиентам банка доступ в VIP-залы аэропортов мира. В пакет включены два посещения VIP-зала в течение года.
Бесплатно воспользоваться новым пакетом услуг «Персональный» от Альфа-Банка можно при выполнении одного из следующих условий:
среднедневной остаток на всех текущих (расчетных) счетах клиента в банке за месяц – не менее 4000 руб. (в эквиваленте по курсу Национального банка Беларуси);
среднедневной остаток на вкладах клиента за месяц – не менее 100000 руб. (в эквиваленте по курсу Национального банка Беларуси);
объем соответствующих правилам транзакций по карточкам, обслуживание которых включено в стоимость пакета, – не менее 1500 руб. (в эквиваленте по курсу Национального банка Беларуси).
В остальных случаях стоимость пакетного обслуживания составит 39 руб. в месяц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2017
Курсы в банках
на 25.08.2017
Конвертация в банках
на 25.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте