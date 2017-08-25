ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ»
13:20 25.08.2017

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) предлагает частным клиентам воспользоваться обслуживанием по пакету услуг «Персональный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для каждого клиента, оформившего пакетное решение, предусмотрена возможность индивидуального обслуживания персональным менеджером в одном из флагманских отделений банка в Минске: «Площадь Победы», «На Мясникова», «Севастопольский парк», «Парк Челюскинцев».

В рамках пакета клиенты смогут бесплатно получить сразу три премиальных карточки Альфа-Банка – Visa Infinite, Visa Gold и Mastercard Gold. Снимать с них наличные можно без комиссии в банкоматах в любой точке мира. Бесплатная доставка карточек осуществляется курьером на дом в удобное для клиента время.

В пакет услуг также входит подключение к карточкам востребованной услуги «Альфа-Чек» – оперативных уведомлений о расходах или поступлениях средств на карточку через SMS, электронную почту или социальные сети.

Помимо платежных карточек пользователи пакета услуг «Персональный» получают карту Priority Pass, которая открывает клиентам банка доступ в VIP-залы аэропортов мира. В пакет включены два посещения VIP-зала в течение года.

Бесплатно воспользоваться новым пакетом услуг «Персональный» от Альфа-Банка можно при выполнении одного из следующих условий:

среднедневной остаток на всех текущих (расчетных) счетах клиента в банке за месяц – не менее 4000 руб. (в эквиваленте по курсу Национального банка Беларуси);

среднедневной остаток на вкладах клиента за месяц – не менее 100000 руб. (в эквиваленте по курсу Национального банка Беларуси);

объем соответствующих правилам транзакций по карточкам, обслуживание которых включено в стоимость пакета, – не менее 1500 руб. (в эквиваленте по курсу Национального банка Беларуси).

В остальных случаях стоимость пакетного обслуживания составит 39 руб. в месяц.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2017
валюта курс
EUR 2.2789
USD 1.9333
RUB 3.2702
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2789 -0.0009
USD 1.9333 -0.0002
RUB 3.2702 +0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2770 2.2820
USD 1.9310 1.9350
RUB 3.2620 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1830
EUR/RUB 69.6000 70.0000
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте