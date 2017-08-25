ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) предлагает частным клиентам воспользоваться обслуживанием по пакету услуг «Персональный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для каждого клиента, оформившего пакетное решение, предусмотрена возможность индивидуального обслуживания персональным менеджером в одном из флагманских отделений банка в Минске: «Площадь Победы», «На Мясникова», «Севастопольский парк», «Парк Челюскинцев».

В рамках пакета клиенты смогут бесплатно получить сразу три премиальных карточки Альфа-Банка – Visa Infinite, Visa Gold и Mastercard Gold. Снимать с них наличные можно без комиссии в банкоматах в любой точке мира. Бесплатная доставка карточек осуществляется курьером на дом в удобное для клиента время.

В пакет услуг также входит подключение к карточкам востребованной услуги «Альфа-Чек» – оперативных уведомлений о расходах или поступлениях средств на карточку через SMS, электронную почту или социальные сети.

Помимо платежных карточек пользователи пакета услуг «Персональный» получают карту Priority Pass, которая открывает клиентам банка доступ в VIP-залы аэропортов мира. В пакет включены два посещения VIP-зала в течение года.

Бесплатно воспользоваться новым пакетом услуг «Персональный» от Альфа-Банка можно при выполнении одного из следующих условий:

среднедневной остаток на всех текущих (расчетных) счетах клиента в банке за месяц – не менее 4000 руб. (в эквиваленте по курсу Национального банка Беларуси);

среднедневной остаток на вкладах клиента за месяц – не менее 100000 руб. (в эквиваленте по курсу Национального банка Беларуси);

объем соответствующих правилам транзакций по карточкам, обслуживание которых включено в стоимость пакета, – не менее 1500 руб. (в эквиваленте по курсу Национального банка Беларуси).

В остальных случаях стоимость пакетного обслуживания составит 39 руб. в месяц.