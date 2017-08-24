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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ КРЕДИТЫ НА АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ИЛИ ОТКРЫТИЕ НОВОГО
12:06 25.08.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках соглашения с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предлагает финансирование бизнеса в белорусских рублях до 100 тысяч долларов США в эквиваленте на приобретение и модернизацию основных средств, а также на приобретение нематериальных активов на специальных условиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит доступен как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц. Условия финансирования: срок кредитования: до 60 месяцев; отсрочка погашения обязательств по уплате основного долга сроком до 24 месяцев.
Процентные ставки по программам финансирования составят:
поддержка предприятий сферы торговли и услуг – 12,5%;
поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 9,5%;
поддержка инноваций – 9,5%;
поддержка производителей мебели, дверей и предприятий строительной отрасли – 9,5%;
поддержка предприятий-экспортеров – 9,5%;
МСП: франшиза – 12,5%;
поддержка регионов и женского предпринимательства – 9,5%;
финансирование стартап-компаний – 10,5%.
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