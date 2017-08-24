ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках соглашения с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предлагает финансирование бизнеса в белорусских рублях до 100 тысяч долларов США в эквиваленте на приобретение и модернизацию основных средств, а также на приобретение нематериальных активов на специальных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит доступен как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц. Условия финансирования: срок кредитования: до 60 месяцев; отсрочка погашения обязательств по уплате основного долга сроком до 24 месяцев.

Процентные ставки по программам финансирования составят:

поддержка предприятий сферы торговли и услуг – 12,5%;

поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 9,5%;

поддержка инноваций – 9,5%;

поддержка производителей мебели, дверей и предприятий строительной отрасли – 9,5%;

поддержка предприятий-экспортеров – 9,5%;

МСП: франшиза – 12,5%;

поддержка регионов и женского предпринимательства – 9,5%;

финансирование стартап-компаний – 10,5%.