БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПО КАРТОЧКАМ БЕЛАГРОПРОМБАНКА С 1 ОКТЯБРЯ В БАНКОМАТАХ ПРИОРБАНКА БУДЕТ ВЗИМАТЬСЯ КОМИССИЯ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ

11:05 25.08.2017 По карточкам ОАО «Белагропромбанк» с 1 октября в банкоматах «Приорбанк» ОАО по операциям снятия наличных будет взиматься комиссионное вознаграждение. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до этого числа в рамках партнерского соглашения снятие наличных по карточкам Белагропромбанка в банкоматах Приорбанка осуществляется без комиссии.