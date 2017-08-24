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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПО КАРТОЧКАМ БЕЛАГРОПРОМБАНКА С 1 ОКТЯБРЯ В БАНКОМАТАХ ПРИОРБАНКА БУДЕТ ВЗИМАТЬСЯ КОМИССИЯ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ
11:05 25.08.2017
По карточкам ОАО «Белагропромбанк» с 1 октября в банкоматах «Приорбанк» ОАО по операциям снятия наличных будет взиматься комиссионное вознаграждение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до этого числа в рамках партнерского соглашения снятие наличных по карточкам Белагропромбанка в банкоматах Приорбанка осуществляется без комиссии.
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