|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИКЕ ПЛАТ ЗА ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ЮРЛИЦ
09:57 25.08.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) вносит изменения в сборнике плат за операции для юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 28 августа отменяется плата за закрытие вкладных (депозитных) счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренная пунктами 1.3.2. и 2.3.1. Сборника плат.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2017
Курсы в банках
на 25.08.2017
Конвертация в банках
на 25.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте