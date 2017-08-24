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БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИКЕ ПЛАТ ЗА ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ЮРЛИЦ

09:57 25.08.2017 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) вносит изменения в сборнике плат за операции для юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 28 августа отменяется плата за закрытие вкладных (депозитных) счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренная пунктами 1.3.2. и 2.3.1. Сборника плат.