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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП В ЗАО «ИДЕЯ БАНК» ИЗМЕНИЛИСЬ
18:38 24.08.2017
ЗАО «Идея Банк» с 23 августа изменило условия по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по «Депозиту №1» ставки устанавливаются: на срок от 2 до 3 мес., от 3 до 4 мес., от 4 до 5 мес. и от 5 до 6 мес. – 9,8%; на срок от 6 до 9 мес., от 9 до 12 мес. и на 12 мес. – 11,2%.
Минимальная сумма депозита – 1000 руб.
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