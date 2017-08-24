БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП В ЗАО «ИДЕЯ БАНК» ИЗМЕНИЛИСЬ

18:38 24.08.2017 ЗАО «Идея Банк» с 23 августа изменило условия по депозитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по «Депозиту №1» ставки устанавливаются: на срок от 2 до 3 мес., от 3 до 4 мес., от 4 до 5 мес. и от 5 до 6 мес. – 9,8%; на срок от 6 до 9 мес., от 9 до 12 мес. и на 12 мес. – 11,2%. Минимальная сумма депозита – 1000 руб.