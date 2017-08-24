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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ВЫВЕЛ НА РЫНОК НОВЫЙ КРЕДИТ
17:50 24.08.2017
ЗАО «БТА Банк» предлагает новый кредит – «Заложи любимую» под залог автомобиля без справки о доходах и поручителей на сумму до 70% стоимости автомобиля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок кредитования – до 60 месяцев. Ставка составит: 16% -при получении денежных средств на банковскую платежную карточку; 14,99% - при рефинансировании кредитов, ранее оформленных в банках Беларуси; 16,5% - при рефинансировании кредитов, ранее оформленных в ЗАО «БТА Банк».
Без справки о доходах можно оформить до 5000 руб.
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