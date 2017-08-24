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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНИЛ СРОКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:38 24.08.2017
ЗАО «Идея Банк» с 24 августа изменило сроки по кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по продуктам «Простой», «Мечтай», «Большой» и «Линейный почтовый» срок кредита составит 1-30 месяцев (ранее 1-36 мес.); по кредитам «Стандартный», «Консолидация», «Простой консолидация» – 1-36 мес. (ранее 1-48 мес.).
Оформить кредит можно в любом из отделений банка.
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