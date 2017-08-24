БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНИЛ СРОКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

17:38 24.08.2017 ЗАО «Идея Банк» с 24 августа изменило сроки по кредитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по продуктам «Простой», «Мечтай», «Большой» и «Линейный почтовый» срок кредита составит 1-30 месяцев (ранее 1-36 мес.); по кредитам «Стандартный», «Консолидация», «Простой консолидация» – 1-36 мес. (ранее 1-48 мес.). Оформить кредит можно в любом из отделений банка.