ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 24 августа изменяет процентные ставки по вновь заключаемым договорам вкладов в иностранной валюте «Альфа-Прайм», «Альфа-Комфорт», «Альфа-Прайм плюс», «Альфа-Премьер», «Альфа-Актив».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по новым безотзывным вкладам «Альфа-Прайм плюс» в долларах США составят: на 6 месяцев – 0,75% годовых; на 12 месяцев – 1,5%; на 24 месяца – 2%; на 36 месяцев – 2,25%. В евро установлены следующие ставки: на 12 месяцев – 0,5%; на 24 месяца – 0,75%; на 36 месяцев – 0,75%. Заключение договоров на размещение безотзывного вклада «Альфа-Прайм плюс» в евро сроком на 6 месяцев приостановлено.

Ставка по новым безотзывным вкладам «Альфа-Прайм» в долларах США составит: на 3 месяца – 0,35%; на 6 месяцев – 0,5%; на 12 месяцев – 1,25%; на 24 месяцв – 1,75%; на 36 месяцев – 2%. В евро установлены следующие размеры процентных ставок: на 12 месяцев – 0,25%; на 24 месяца – 0,5%; на 36 месяцев – 0,5%. Договоры в евро по безотзывному вкладу «Альфа-Прайм» сроком на 3 и 6 месяцев заключаться не будут.

По безотзывному депозиту «Альфа-Комфорт» клиенты будут иметь возможность разместить денежные средства в долларах США на срок 24 и 36 месяцев под 2% и 2,25% соответственно. В евро размер процентных ставок по вкладу «Альфа-Комфорт» на 24 и 36 месяцев составит 0,5%.

Ставка по новым безотзывным депозитам «Альфа-Премьер» сроком на 4 месяца в долларах США составит 0,35% годовых. Приостановлено заключение договоров по вкладам «Альфа-Премьер» в евро.

Внесены также изменения в условия по вновь заключаемым договорам на размещение отзывного вклада «Альфа-Актив». Ставка по депозитам в долларах США на 12 и 24 месяца составит 0,5%. Новые договоры на размещение вкладов «Альфа-Актив» в евро заключаться не будут.