|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ИНВАЛЮТЕ
16:42 24.08.2017
«Франсабанк» ОАО с 24 августа изменяет размер процентных ставок по вкладам для физических лиц в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентных ставок составит:
вклад «Верный расчет» безотзывный: на 95 дней – 1,8% в долларах, 1,4% в евро (фиксированная), на 185 дней – 2,2% в долларах, 1,8% в евро, 6% в росс. рублях (фиксированная 3 мес.), на 385 дней – 3,6%/2,5%/7% (фиксированная 3 мес.), на 735 дней – 3,7%/2,7%/8% (фиксированная 3 мес.);
вклад «Результативный» отзывный: на 95 дней – 1,7%/1,2%/приостановлен в росс. руб. (фиксированная), на 185 дней – 1,8%/1,5%,5% (переменная), на 385 дней – 2,2%/1,8%/6% (переменная), на 735 дней – 2,7%/2%/7% (переменная);
вклад «Верный расчет ПЛЮС» отзывный: на 385 дней – 2,5%/2%/5% (фиксированная), на 735 дней – 3,2%/2,2%/6% (фиксированная).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2017
Курсы в банках
на 24.08.2017
Конвертация в банках
на 24.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте