«Франсабанк» ОАО с 24 августа изменяет размер процентных ставок по вкладам для физических лиц в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентных ставок составит:

вклад «Верный расчет» безотзывный: на 95 дней – 1,8% в долларах, 1,4% в евро (фиксированная), на 185 дней – 2,2% в долларах, 1,8% в евро, 6% в росс. рублях (фиксированная 3 мес.), на 385 дней – 3,6%/2,5%/7% (фиксированная 3 мес.), на 735 дней – 3,7%/2,7%/8% (фиксированная 3 мес.);

вклад «Результативный» отзывный: на 95 дней – 1,7%/1,2%/приостановлен в росс. руб. (фиксированная), на 185 дней – 1,8%/1,5%,5% (переменная), на 385 дней – 2,2%/1,8%/6% (переменная), на 735 дней – 2,7%/2%/7% (переменная);

вклад «Верный расчет ПЛЮС» отзывный: на 385 дней – 2,5%/2%/5% (фиксированная), на 735 дней – 3,2%/2,2%/6% (фиксированная).