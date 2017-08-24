ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) запускает бесплатный сервис пополнения своих счетов картами других банков прямо на сайте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис работает на базе системы электронных платежей WebPay и позволяет совершать моментальное пополнение счетов, открытых в Альфа-Банке, картой любого банка Беларуси без дополнительных комиссий и платежей.

Пополнять текущие счета в белорусских рублях, открытые в Альфа-Банке, а также погашать задолженность по кредитам можно с помощью карточки Visa, Mastercard или Белкарт любого белорусского банка.

Для того чтобы совершить онлайн-перевод, необходимо перейти на сайт Альфа-Банка и ввести IBAN номер счета получателя. Перевод будет совершен в режиме реального времени. А сумма на счете отразится в течение часа.