|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС ПОПОЛНЕНИЯ СВОИХ СЧЕТОВ КАРТАМИ ДРУГИХ БАНКОВ ПРЯМО НА САЙТЕ
16:07 24.08.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) запускает бесплатный сервис пополнения своих счетов картами других банков прямо на сайте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис работает на базе системы электронных платежей WebPay и позволяет совершать моментальное пополнение счетов, открытых в Альфа-Банке, картой любого банка Беларуси без дополнительных комиссий и платежей.
Пополнять текущие счета в белорусских рублях, открытые в Альфа-Банке, а также погашать задолженность по кредитам можно с помощью карточки Visa, Mastercard или Белкарт любого белорусского банка.
Для того чтобы совершить онлайн-перевод, необходимо перейти на сайт Альфа-Банка и ввести IBAN номер счета получателя. Перевод будет совершен в режиме реального времени. А сумма на счете отразится в течение часа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2017
Курсы в банках
на 24.08.2017
Конвертация в банках
на 24.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте