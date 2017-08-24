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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ФИЗЛИЦ И ЮРЛИЦ
15:35 24.08.2017

ОАО «Белгазпромбанк» с 1 сентября вносит изменения в Перечень вознаграждений за операции физических лиц и Перечень вознаграждений за операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимые ОАО «Белгазпромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основные изменения вносятся в части порядка взимания и размера вознаграждений по следующим операциям и услугам, предоставляемым банком:

снижен размер вознаграждений за зачисление на текущий счет с платежной карточкой денежных средств, поступивших в безналичном порядке и установлен в следующем размере (п.п. 2.1.1.2 Раздела II Перечня вознаграждений): 0,5% от суммы, макс.50 рублей по счетам в национальной валюте, 0,5% от суммы по счетам в иностранной валюте;

введена плата за зачисление на текущий счет «Классический» денежных средств, поступивших в безналичном порядке в размере (п.п. 1.2 подраздела 9.2. Раздела IX Перечня вознаграждений): 0,5% от суммы, макс.50 рублей по счетам в национальной валюте, 0,5% от суммы по счетам в иностранной валюте;

введена дополнительная плата за оформление платежных карточек Visa Classic/MasterCard Standard со счетом в польских злотых, в рамках продукта «Расчетные карточки » – 5 долларов США (п.п.1.1.3 Приложения 2 к Разделу I Перечня вознаграждений).

В Перечень вознаграждений для юридических лиц вносятся изменения в части использования корпоративных платежных карточек Visa Business, MC Business:

введена плата за снятие наличных в ПВН, организованных банком в отделениях РУП «Белпочта» – 1% от суммы (п.п.1.2.1.2 Приложения 1 Перечня вознаграждений для юрлиц);

увеличена ежемесячная плата за использование сервиса «SMS-информирование» до 2 рублей в месяц (п.п.1.3.4 Приложения 1 Перечня вознаграждений для юрлиц);

введена плата за предоставление информации о доступной сумме денежных средств при обращении в Контакт-центр – 2 рубля (п.п. 1.3.5 Приложения 1 Перечня вознаграждений для юрлиц).
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