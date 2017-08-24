|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ МОЖНО ОПЛАЧИВАТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА
14:30 24.08.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» разработало и внедрило технологию оплаты товаров и услуг с помощью банковских платежных карточек и QR-кода продавца в организациях торговли и сервиса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, технология оплаты проста: банк шифрует информацию о продавце в виде небольшого изображения – QR-кода и наносит его, например, на любой девайс страхового агента, павильон продавца, приборную панель такси, стойку администратора в агроусадьбе и т.д.
Покупатель, чтобы совершить оплату, сканирует камерой мобильного телефона QR-код и попадает на страницу продавца. Далее вводит сумму покупки и данные карточки. В течение нескольких секунд информация о перечисленных денежных средствах попадает в личный кабинет продавца, и товар или услуга считается оплаченной.
Безопасность транзакций обеспечивается современными технологиями защиты: MasterCard SecureCode и Verified by Visa.
Продавцы не несут никаких расходов на генерацию и предоставление банком QR-кодов. У них появляется возможность проведения оплаты банковской платежной карточкой без использования терминала.
Покупатели получают простой и быстрый альтернативный способ оплаты товаров и услуг с использованием передовых банковских технологий.
Первый договор эквайринга с использованием QR-кода продавца заключен с УСП «Белвнешстрах». Уже сегодня клиенты компании могут застраховать свою машину, имущество и жизнь, используя предложение ОАО «Банк БелВЭБ».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2017
Курсы в банках
на 24.08.2017
Конвертация в банках
на 24.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте