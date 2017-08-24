ОАО «Банк БелВЭБ» разработало и внедрило технологию оплаты товаров и услуг с помощью банковских платежных карточек и QR-кода продавца в организациях торговли и сервиса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, технология оплаты проста: банк шифрует информацию о продавце в виде небольшого изображения – QR-кода и наносит его, например, на любой девайс страхового агента, павильон продавца, приборную панель такси, стойку администратора в агроусадьбе и т.д.

Покупатель, чтобы совершить оплату, сканирует камерой мобильного телефона QR-код и попадает на страницу продавца. Далее вводит сумму покупки и данные карточки. В течение нескольких секунд информация о перечисленных денежных средствах попадает в личный кабинет продавца, и товар или услуга считается оплаченной.

Безопасность транзакций обеспечивается современными технологиями защиты: MasterCard SecureCode и Verified by Visa.

Продавцы не несут никаких расходов на генерацию и предоставление банком QR-кодов. У них появляется возможность проведения оплаты банковской платежной карточкой без использования терминала.

Покупатели получают простой и быстрый альтернативный способ оплаты товаров и услуг с использованием передовых банковских технологий.

Первый договор эквайринга с использованием QR-кода продавца заключен с УСП «Белвнешстрах». Уже сегодня клиенты компании могут застраховать свою машину, имущество и жизнь, используя предложение ОАО «Банк БелВЭБ».