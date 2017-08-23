Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк», проведенное в заочной форме, состоялось 21 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, акционеры единогласно приняли решение по вопросам внесения дополнений и изменений в Устав ОАО «Белинвестбанк» и в Положение о Наблюдательном совете банка.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 98,7% от общего количества голосов.