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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БЕЛИНВЕСТБАНКА ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ БАНКА
12:58 24.08.2017
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк», проведенное в заочной форме, состоялось 21 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, акционеры единогласно приняли решение по вопросам внесения дополнений и изменений в Устав ОАО «Белинвестбанк» и в Положение о Наблюдательном совете банка.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 98,7% от общего количества голосов.
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