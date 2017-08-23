БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ВКЛАД В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

11:09 24.08.2017 ОАО «Белгазпромбанк» с 24 августа предлагает новый банковский вклад «На год безотзывный – доходный» в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок вклада составляет 12 месяцев; минимальная сумма первоначального взноса во вклад – 500 рублей; процентная ставка по вкладу – 11,5% годовых; ежемесячная капитализация процентов; отсутствие возможности пополнения суммы вклада. Процентные ставки по вновь оформляемым срочным вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях установлены в следующем размере: по вкладу «ON-Вклад (v.1.6)» – 9,5% годовых; по вкладу «ON-Вклад (v.1.7)» – 9% годовых; по вкладу «ON-Вклад (v.1.8)» – 10% годовых; по вкладу «На 7 месяцев безотзывный – отличный» - 9,5% годовых; по вкладу «На год отзывный – отличный» - 9% годовых. Открыть вклад можно онлайн за несколько минут и без какой-либо очереди.