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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-ВКЛАД В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
11:09 24.08.2017
ОАО «Белгазпромбанк» с 24 августа предлагает новый банковский вклад «На год безотзывный – доходный» в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок вклада составляет 12 месяцев; минимальная сумма первоначального взноса во вклад – 500 рублей; процентная ставка по вкладу – 11,5% годовых; ежемесячная капитализация процентов; отсутствие возможности пополнения суммы вклада.
Процентные ставки по вновь оформляемым срочным вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях установлены в следующем размере:
по вкладу «ON-Вклад (v.1.6)» – 9,5% годовых;
по вкладу «ON-Вклад (v.1.7)» – 9% годовых;
по вкладу «ON-Вклад (v.1.8)» – 10% годовых;
по вкладу «На 7 месяцев безотзывный – отличный» - 9,5% годовых;
по вкладу «На год отзывный – отличный» - 9% годовых.
Открыть вклад можно онлайн за несколько минут и без какой-либо очереди.
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