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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ «БИЗНЕС UNLIM» ДЛЯ ЮРЛИЦ ПРЕДЛАГАЕТ БАНК МОСКВА-МИНСК
17:02 23.08.2017
ОАО «Банк Москва-Минск» предлагает пакет услуг «Бизнес UNLIM» для юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пакет услуг включает в себя неограниченное количество платежей в белорусских рублях; подключение и обслуживание одновременно двух СДБО «Клиент-банк» и «Интернет-банк»; валютно-обменные операции онлайн посредством электронной торговой площадки ПК SC-ETPBANK; эксклюзивные личные дебетовые карточки Visa Gold для топ-менеджеров; отдельная линия поддержки в Экспертном центре для юридических лиц по всем вопросам, связанным с расчетным обслуживанием и валютным контролем; участие в рабочей встрече с привлечением представителей государственных органов по вопросам экономического развития Беларуси.
Ежемесячная абонентская плата составляет 300 руб.
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