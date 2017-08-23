БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ «БИЗНЕС UNLIM» ДЛЯ ЮРЛИЦ ПРЕДЛАГАЕТ БАНК МОСКВА-МИНСК

17:02 23.08.2017 ОАО «Банк Москва-Минск» предлагает пакет услуг «Бизнес UNLIM» для юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пакет услуг включает в себя неограниченное количество платежей в белорусских рублях; подключение и обслуживание одновременно двух СДБО «Клиент-банк» и «Интернет-банк»; валютно-обменные операции онлайн посредством электронной торговой площадки ПК SC-ETPBANK; эксклюзивные личные дебетовые карточки Visa Gold для топ-менеджеров; отдельная линия поддержки в Экспертном центре для юридических лиц по всем вопросам, связанным с расчетным обслуживанием и валютным контролем; участие в рабочей встрече с привлечением представителей государственных органов по вопросам экономического развития Беларуси. Ежемесячная абонентская плата составляет 300 руб.