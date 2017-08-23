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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ СНИЖАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ С 13 СЕНТЯБРЯ ДО 11,5% ГОДОВЫХ
16:33 23.08.2017

Правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 13 сентября 2017 года ставки рефинансирования с 12% до 11,5% годовых и ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков с 14% до 13% годовых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, фактическая инфляция продолжает уменьшаться. В августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен оценивается на уровне чуть ниже 6%, базовая инфляция – около 5% в годовом выражении.

Нахождение в течение длительного времени темпов прироста потребительских цен в узком диапазоне (6–6,5%) отражает устойчивость процессов замедления инфляции и достаточно высокую вероятность ее сохранения на данном уровне в ближайшие месяцы.

При этом значимых рисков для ускорения роста цен со стороны монетарных факторов, а также платежного баланса и валютного рынка в среднесрочной перспективе не прослеживается.

Темпы роста денежного предложения остаются умеренными (прирост средней широкой денежной массы в июле 2017 года в годовом выражении составил 7,8%) и соответствуют спросу экономики на деньги на фоне восстановления деловой активности (валовой внутренний продукт за январь–июль 2017 года вырос на 1,1%).

Улучшение сальдо внешней торговли (за январь-июнь 2017 года сложилось на уровне 0,4 млрд долларов США) и сбалансированности платежного баланса способствует сохранению на валютном рынке чистого предложения иностранной валюты и поддержанию стабильности обменного курса белорусского рубля.

В целом ожидается, что по итогам 2017 года прирост потребительских цен не превысит 7%. Возможности дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в экономике будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).
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