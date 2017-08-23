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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
16:11 23.08.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет условия проведения операций по вкладам (депозитам) физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 24 августа банк возобновляет возможность пополнения срочных вкладов (депозитов) физлиц, открытых до 14.08.2017 включительно, в том числе вкладов (депозитов), открытых с использованием услуги «Интернет-Банк».
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