БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

16:11 23.08.2017 ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет условия проведения операций по вкладам (депозитам) физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 24 августа банк возобновляет возможность пополнения срочных вкладов (депозитов) физлиц, открытых до 14.08.2017 включительно, в том числе вкладов (депозитов), открытых с использованием услуги «Интернет-Банк».