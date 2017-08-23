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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
15:34 23.08.2017

Республиканский педагогический совет начинается сегодня в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в первый день педсовета запланирована работа ряда тематических секций, круглых столов. Специалисты обсудят широкий круг вопросов, в том числе современные подходы к повышению качества дошкольного образования, вклад, который способно внести профобразование в инновационное развитие белорусской экономики, основные направления для высшей школы.

Кроме того, в центре внимания будут развитие инклюзивного образования, актуальные аспекты социальной, воспитательной, идеологической работы в современных условиях, подготовка педагогических кадров.

Республиканский педсовет продолжит свою работу 24 августа на пленарном заседании. Его участники смогут также ознакомиться с выставкой эффективного педагогического опыта, творческих достижений педагогов, учебной и учебно-методической литературы, образцов новых технологий в сфере образования.

В совете примут участие около 1 тыс. педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза.

Цель форума - определить задачи на 2017/2018 учебный год, обсудить концептуальные подходы к развитию системы образования на краткосрочный до 2020 года и долгосрочный (до 2030-го) периоды. Главный посыл этих концептуальных подходов - в переходе на обязательное всеобщее среднее образование. Такой шаг, как отмечали в Минобразования, выступит гарантом успешной социализации белорусской молодежи. В Кодексе об образовании заложен законодательный коридор для этой новации.

Общее среднее образование в Беларуси получают практически все выпускники школ, лицеев и колледжей, что говорит о готовности общества к такому шагу.
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